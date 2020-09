Paderborn-Angreifer Michel fällt längere Zeit aus

Paderborn (SID) - Bundesliga-Absteiger SC Paderborn muss längere Zeit auf Leistungsträger Sven Michel verzichten. Wie die Ostwestfalen am Sonntag mitteilten, hat sich der 30 Jahre alte Angreifer im Training einen Teilriss des Innenbandes am linken Knie zugezogen. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison war Michel mit fünf Treffern gemeinsam mit Streli Mamba und Dennis Srbeny bester Torschütze des SCP gewesen.