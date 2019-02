Paderborn erreicht Viertelfinale im DFB-Pokal

Duisburg (SID) - Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat zum zweiten Mal in Folge das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht und damit seine starke Form untermauert. Das Team von Trainer Steffen Baumgart gewann das Achtelfinal-Duell beim Ligakonkurrenten MSV Duisburg mit 3:1 (0:0) und feierte nach dem 6:0-Schützenfest gegen Greuther Fürth am vergangenen Samstag den zweiten Pflichtspielsieg in Folge.

Das Tor von Oliveira Souza (l.) reichte Duisburg nicht © SID

Vor 12.509 Zuschauern traf Cauly Oliveira Souza (47.) zur Führung für die Zebras. Bernard Tekpetey (52.), Kai Pröger (61.) und Christopher Antwi-Adjei (76.) drehten das Spiel für die Ostwestfalen.

In der ersten Halbzeit zeigten beide Mannschaften ein munteres Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Zweimal hatte Duisburg Pech: Oliveira Souza (13.) und Verhoek (23.) trafen jeweils die Latte. Gegen Ende der ersten Hälfte wurde es bei einem Gerangel zwischen Paderborns Jamilu Collins und Duisburgs Andreas Wiegel hitzig, Schiedsrichter Sven Jablonski beließ es bei Gelb für beide.

Der zweite Durchgang startete mit dem Treffer durch Oliveira Souza furios. Aus der Drehung überwand er Ex-MSV-Torwart Michael Ratajczak, der den Ball noch berührte, aber nicht mehr abwehren konnte. Paderborn reagierte keineswegs geschockt, Tekpetey traf mit einem tollen Schlenzer ins lange Eck. Pröger brachte die Baumgart-Elf per Flachschuss auf die Siegerstraße, Philipp Klement vergab mit einem Latten-Kopfball zunächst die Vorentscheidung (70.). Der eingewechselte Antwi-Adjei legte nach einem Konter das dritte Tor nach.