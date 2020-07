Paderborn gibt Hilßner an Coventry ab

Paderborn (SID) - Bundesliga-Absteiger SC Paderborn hat Mittelfeldspieler Marcel Hilßner an den künftigen englischen Zweitligisten Coventry City abgegeben. Der 25-Jährige, der einen Dreijahresvertrag erhält, war zuletzt an den Drittligisten Hallescher FC ausgeliehen. Hilßners Vertrag in Paderborn lief noch bis 2021, zu den Modalitäten machten beide Klubs keine Angaben.

Verlässt Paderborn gen England: Marcel Hilßner © SID

Hilßner war in der Bundesliga für den SCP zu keinem Einsatz gekommen. "Wir danken Marcel für seinen Einsatz in Paderborn. Für seinen weiteren sportlichen Werdegang in England wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg", sagte Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.