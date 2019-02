Paderborn schließt Traum-Woche mit Sieg ab

Bochum (SID) - Der SC Paderborn hat seine Traum-Woche mit einem weiteren Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Die Ostwestfalen gewannen beim VfL Bochum mit 2:1 (2:0) und feierten nach dem 6:0 vor Wochenfrist gegen die SpVgg Greuther Fürth und dem 3:1-Erfolg unter der Woche im DFB-Pokal beim MSV Duisburg ihren dritten Sieg.

Paderborn siegt mit 2:1 in Bochum © SID

Paderborn rückte auf den fünften Tabellenplatz vor. Der VfL musste eine Woche nach dem 0:3 beim SV Sandhausen dagegen einen weiteren Rückschlag verkraften. Mit einem Blitztor hatte Ben Zolinski (1.) die Führung für den SCP erzielt. Sven Michel (45.+1) erhöhte auf 2:0 und profitierte dabei von einem kapitalen Fehlpass von Bochums Österreicher Dominik Baumgartner. VfL-Torjäger Lukas Hinterseer (79.) konnte für Bochum mit seinem zwölften Saisontor nur noch verkürzen.

In der vierten Minute wäre den Gastgebern fast der 1:1-Ausgleich gelungen. Nach einer Ecke von Chung-Yong Lee köpfte Robert Tesche den Ball allerdings an die Querlatte. Auf der Gegenseite hatte Michel ebenfalls mit einem Schuss an den Querbalken Pech, wobei VfL-Keeper Manuel Riemann allerdings den Ball mit den Fingerspitzen noch gegen die Latte lenkte.

Insgesamt machte allerdings Paderborn den weitaus besseren Eindruck. Mit schnellem Umschaltspiel brachten die Ostwestfalen die Bochumer immer wieder in Bedrängnis, außerdem war der SCP kaltschnäuziger im Abschluss.

Bochum konnte sich von dem Schock des schnellen Rückstands zunächst nicht erholen. Das Offensivspiel bot wenig Überraschendes und war bis zum Anschlusstreffer viel zu statisch angelegt.