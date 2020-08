Paderborn spendet 30.000 Euro an gemeinnützige Organisationen

Paderborn (SID) - Bundesliga-Absteiger SC Paderborn hat 30.000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen in der Region gespendet. Wie die Ostwestfalen am Montag mitteilten, stammt die Summe aus der Aktion zur Rückerstattung von Ticketpreisen für Heim- und Auswärtsspiele, die wegen der Coronakrise nicht zum ursprünglichen Termin stattfinden konnten.

der SC Paderborn hat 30.000 Euro gespendet © SID

Nach Informationen des Klubs haben mehr als 50 Prozent auf die Rückerstattung ganz oder zumindest teilweise verzichtet, auch viele Sponsoren und Partner sollen sich beteiligt haben. "Das ist eine großartige Geste unserer Anhänger und zeigt den großen Zusammenhalt", sagte Geschäftsführer Martin Hornberger.