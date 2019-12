Paderborner Vasiliadis erfolgreich an der Leiste operiert

Köln (SID) - Sebastian Vasiliadis vom Fußball-Bundesligisten SC Paderborn ist erfolgreich an der rechten Leiste operiert worden. Das teilte der Tabellenletzte am Freitag mit. Der Mittelfeldspieler soll im Verlauf der Vorbereitung auf die Rückrunde wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Für den Jahresabschluss am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt ist Vasiliadis aufgrund seiner fünften Gelben Karte ohnehin gesperrt. Daher wurde die Operation vorgezogen.