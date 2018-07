Panamas Trainer Gomez hört auf

Panama-Stadt (SID) - Panamas Fußball-Nationaltrainer Hernan Dario Gomez wird seine erfolgreiche Arbeit bei den Mittelamerikanern nicht fortsetzen. "Es ist Zeit für mich, eine schwierige Entscheidung zu treffen und meine Füße von dort fortzubewegen, wo ich mein Herz gelassen habe", schrieb der Kolumbianer in einem von Panamas Verband am Dienstag veröffentlichten Brief mit dem Titel "Das ist nur ein Abschied". Kandidaten für die Nachfolge von Gomez wurden zunächst nicht genannt.

Hernan Dario Gomez führte Panama zur ersten WM-Teilnahme © SID

Gomez hatte 2014 die Verantwortung bei der kleinen Fußball-Nation übernommen und das Land zur ersten WM-Teilnahme bei der Endrunde in Russland geführt. Nach dem Vorrunden-Aus seines Teams hatte der Südamerikaner seine Zukunft in Panama noch offen gelassen.

Nationale Medien rechnen damit, dass der 62-Jährige als Nationaltrainer nach Ecuador zurückkehrt. Bereits vor der WM hatte der erfahrene Coach ein Angebot der Südamerikaner, mit denen Gomez bereits die Qualifikation für das WM-Turnier 2002 geschafft hatte, bestätigt.