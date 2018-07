Panamas U17-Coach Stempel bis Dezember Gomez-Nachfolger

Panama-Stadt (SID) - Der englischstämmige U17-Coach Gary Stempel übernimmt bei Panamas Fußball-Nationalmannschaft vorübergehend die Nachfolge des abgetretenen Chefcoaches Hernan Dario Gomez. Die bis Dezember gültige Interimslösung gab Panamas Verbandspräsident Pedro Chaluja bekannt. Endgültig soll der nach Panamas WM-Premiere vakant gewordene Trainer-Posten erst nach den Präsidiumswahlen kurz vor Jahresende besetzt werden.

Interimscoach: Gary Stempel übernimmt bei Panama © SID

Stempel hatte zuletzt die U17-Junioren der Mittelamerikaner betreut. Sein Debüt auf der Bank von Panamas A-Team gibt der 60-Jährige am 11. September beim Länderspiel gegen Venezuela.

Gomez war in der vergangenen Woche nach vier Jahren als Nationaltrainer zurückgetreten. Unter der Regie des Kolumbianers kam Panama bei der Endrunde in Russland zu seinem WM-Debüt. Gomez ist in Ecuador als neuer Nationaltrainer im Gespräch.