Para-Biathlon-WM wegen Corona abgesagt - Paralympics-Quali der Sitzvolleyballer gestrichen

Köln (SID) - Die Para-Biathlon-WM in Östersund (12. bis 15. März) ist wegen des Coronavirus abgesagt worden. Dies entschied die schwedische Regierung am späten Mittwochabend nicht einmal 24 Stunden vor dem Start der Wettbewerbe. Die 104 teilnehmenden Athleten aus 14 Nationen waren bereits allesamt vor Ort und hatten erste Trainingseinheiten auf den Strecken absolviert.

Para-Biathlon-WM muss wegen Coronavirus abgesagt werden © SID

Um die Verbreitung des Coronavirus zu kontrollieren, haben die schwedischen Behörden am Mittwoch bis auf Weiteres alle Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern abgesagt. Das für die kommende Woche ebenfalls in Östersund angesetzte Weltcup-Finale der Para-Skilangläufer wurde damit ebenfalls gestrichen.

Am Donnerstag traf eine Absage auch die deutsche Sitzvolleyball-Nationalmannschaft. Das Qualifikations-Turnier für die Paralympics (16. bis 21. März) in den USA wurde vom internationalen Verband World Para Volley wegen des Coronavirus gestrichen. Die deutsche Mannschaft war zur Vorbereitung bereits seit Mittwoch in den Vereinigten Staaten.

"Wir bedauern die Absage sehr, doch wir bitten um Verständnis, dass die Gesundheit und eine sichere Reise der Athleten und Offiziellen derzeit oberste Priorität haben", teilte World Para Volley-Präsident Barry Couzner mit. Wann das Qualifikationsturnier nachgeholt wird, ist derzeit offen.