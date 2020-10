Para-DM: Krawzow und Böttcher schwimmen Weltrekorde

Berlin (SID) - Die zweimalige Weltmeisterin Elena Krawzow und die EM-Zweite Gina Böttcher haben bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften im Para-Schwimmen für Glanzleistungen gesorgt. Die erst 19 Jahre alte Böttcher schwamm in Berlin über 200 m Lagen mit 4:12,89 Minuten in der Startklasse SM4 bereits im Vorlauf Weltrekord. Im Finale verbesserte die mit Fehlbildungen an allen vier Extremitäten geborene Brandenburgerin ihre eigene Bestmarke nochmals um gut vier Sekunden auf 4:08,80 Minuten.

Elena Krawzow schwamm Weltrekord in Berlin © SID

Krawzow stellte trotz eingeschränkter Vorbereitung in der Startklasse SB12 der Sehbehinderten über 50 m Brust in 34,10 Sekunden ebenfalls einen Weltrekord auf. Die 26-Jährige aus Berlin war im Sommer an der Schulter operiert worden und musste anschließend wochenlang mit dem Schwimm-Training aussetzen.