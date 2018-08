Para-EM: 100-m-Gold für Müller-Rottgardt

Berlin (SID) - Katrin Müller-Rottgardt hat dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) bei der Para-Leichtathletik-EM in Berlin die zweite Goldmedaille gesichert. Die 36 Jahre alte Paralympics-Dritte aus Wattenscheid gewann am Dienstag den 100-m-Sprint der Startklasse T12. In 12,78 Sekunden siegte Müller-Rottgardt an der Seite ihres Guides Alexander Kosenkow, dreimaliger Olympia-Teilnehmer mit der deutschen 4x100-m-Staffel, vor der Spanierin Melani Berges Gamez (13,11) und Malgorzata Ignasiak aus Polen (13,26).