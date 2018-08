Para-EM: Ave holt erstes deutsches Gold

Berlin (SID) - Lindy Ave hat den deutschen Para-Leichtathleten bei der Heim-EM in Berlin die erste Goldmedaille beschert. Die 20-Jährige aus Greifswald siegte am Montag in der Startklasse T38 in persönlicher Bestzeit von 1:04,12 Minuten über 400 m. Ave verwies die Britin Ali Smith (1:04,95) und Maria Fernandes aus Portugal (1:10,37) auf die Plätze. Vanessa Braun (Püttlingen/1:10,84) wurde Vierte.

Lindy Ave holt Gold über 400 m in persönlicher Bestzeit © SID

Für die 20-jährige Ave war es der erste von vier Starts in Berlin. Sie tritt noch über 100 und 200 m sowie im Weitsprung an.