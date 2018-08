Para-EM: Popow gewinnt im letzten Karriere-Wettkampf Silber

Berlin (SID) - Der zweimalige Paralympics-Sieger Heinrich Popow hat seine Erfolgskarriere mit EM-Silber im Weitsprung beendet. Im letzten Wettkampf seiner Laufbahn sprang der 35-Jährige aus Leverkusen am Dienstag bei den Titelkämpfen der Para-Leichtathletik in Berlin auf eine Saisonbestweite von 6,24 m. Popow musste sich nur dem dänischen Top-Favoriten Daniel Wagner geschlagen geben, der mit 6,72 m EM-Rekord sprang. Bronze ging an den Italiener Marco Pentagoni (5,89).

Popow holt im letzten Wettkampf seiner Karriere Silber

Popow zählte seit Jahren zu den prominentesten deutschen Behindertensportlern. Der unterschenkelamputierte Weitspringer und Sprinter gewann seit 2004 insgesamt acht Medaillen bei Paralympischen Spielen, darunter Gold in London (100 m) und in Rio (Weitsprung). In beiden Disziplinen war er auch Weltmeister.