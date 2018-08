Para-Leichtathleten Mester und Streng holen EM-Gold

Berlin (SID) - Speerwerfer Mathias Mester (Kaiserslautern) und Sprinter Felix Streng (Leverkusen) haben am Schlusstag der Para-Leichtathletik-EM in Berlin für einen goldenen Doppelschlag der deutschen Mannschaft gesorgt. Während Mester seinen Wettkampf mit 37,57 m deutlich vor dem Niederländer Take Zonnefeld (33,22) gewann, setzte sich Streng über 100 m in 11,23 Sekunden gegen Teamkollege und Weltmeister Johannes Floors (beide Leverkusen/11,44) durch.

Mathias Mester holt sich EM-Gold im Speerwurf © SID

Floors besitzt am Abend über 400 m selbst noch eine weitere Gold-Chance. Katrin Müller-Rottgardt, Europameisterin über 100 m, holte zum Abschluss über 400 m in der Startklasse T12 Bronze. Vor den letzten Wettbewerben haben die Athletinnen und Athleten des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) bei ihrer Heim-EM damit 13 Goldmedaillen, 18 mal Silber und neunmal Bronze gewonnen.