Para-Leichtathletik: Rehm springt mit Weltrekord zum EM-Titel

Berlin (SID) - Prothesenspringer Markus Rehm hat bei der Leichtathletik-EM der Behindertensportler in Berlin mit Weltrekord den Titel gewonnen. Der 30-Jährige, in seiner Paradedisziplin zweimaliger Paralympicssieger und viermaliger Weltmeister, kam am Samstag auf 8,48 m und verbesserte damit seine erst einen Monat alte eigene Bestmarke um einen Zentimeter.

Markus Rehm gewinnt den EM-Titel © SID

Für Rehm war es das vierte Weitsprung-Gold bei Europameisterschaften in Serie. Er verwies seinen Teamkollegen Felix Streng, der seine persönliche Bestleistung auf 7,71 m verbesserte, auf Platz zwei. Am Vortag hatten Rehm und Streng (beide Leverkusen) noch gemeinsam mit der deutschen 4x100-m-Staffel Gold gewonnen.

Daneben gewann Sprinterin Lindy Ave ihre dritte Medaille bei den Titelkämpfen in der Hauptstadt. Über 100 m in der Startklasse T38 musste sich die 20-Jährige in 13,21 Sekunden nur Weltrekordlerin Sophie Hahn (Großbritannien/12,52) geschlagen geben. Ave hatte zum Auftakt am Montag Gold über 400 m und anschließend noch Silber über 200 m sowie im Weitsprung gewonnen.