Para-Schieß-WM: Silber für deutsches Mixed-Team

Köln (SID) - Die deutschen Para-Schützen sind gut in die Weltmeisterschaft in Sydney/Australien gestartet. Am ersten Tag der Titelkämpfe gewannen Natascha Hiltrop (Wiesbaden), Elke Seeliger (Weyhe) und Bernhard Fendt (Memmenhausen) im Mixed-Wettbewerb mit dem Luftgewehr hinter China die Silbermedaille. Dritter wurde die Ukraine.

Im Einzel verpasste Hiltrop mit dem Luftgewehr nur knapp eine Medaille. Im wie bei den Paralympics gemischten Wettkampf von Männern und Frauen wurde die Zweite der Paralympics von Rio im Finale Vierte.