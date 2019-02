Para-WM: Eskau mit zweiter Medaille - auch Klug erneut auf dem Podest

Prince George (SID) - Paralympicssiegerin Andrea Eskau hat bei der nordischen Ski-WM der Behindertensportler ihre zweite Medaille gewonnen. Die 47-Jährige musste sich im Langlauf-Sprint der sitzenden Konkurrenz im kanadischen Prince George lediglich der überragenden Oksana Masters (USA) geschlagen geben. Bronze ging an Masters' Landsfrau Kendall Gretsch.

Andrea Eskau gewinnt ihre zweite WM-Medaille © SID

"Ich bin sehr zufrieden. Das war das Maximalergebnis", sagte Eskau nach dem Rennen bei eisigen Temperaturen zwischen minus 21 und 13 Grad Celsius. Die Magdeburgerin hatte am Samstag im Biathlon über 10 Kilometer bereits Bronze geholt.

Clara Klug (München) und ihr Guide Martin Härtl sorgten bei den Frauen mit Sehbeeinträchtigung für die zweite deutsche Medaille des Montags. Das Duo kämpfte sich im Sprint hinter der Weltmeisterin Carina Edlinger (Österreich) und Oksana Schischkowa (Ukraine) auf den Bronzerang. Für Klug war es nach Gold im Biathlon (10 Kilometer) und Bronze im Langlauf (7,5 Kilometer) die dritte Medaille bei den Titelkämpfen in Nordamerika.

Insgesamt neun deutsche Teilnehmer kämpfen in Prince George bis zum 24. Februar um Medaillen. In den Klassen der "Sitzenden", "Stehenden" und der "Konkurrenz der Sehbeeinträchtigten" messen sich die Athleten in den Disziplinen Langlauf und Biathlon mit insgesamt 130 Startern aus 20 Nationen.