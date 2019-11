Para-WM der Leichtathleten: Guter Auftakt mit Böttger und Bessell

Köln (SID) - Die deutschen Para-Leichtathleten sind mit den beiden Debütanten Marcel Böttger und Johannes Bessell erfolgreich in die WM in Dubai gestartet. Weitspringer Böttger wurde mit der persönlichen Bestleistung von 6,40 m Achter. Mittelstreckler Bessell lief in 4:11,00 Minuten ebenfalls Bestzeit über 1500 Meter.

Johannes Bessell mit persönlicher Bestleistung © SID

"Es ist ein super Auftakt für uns", sagte Bundestrainerin Marion Peters: "Als Neulinge haben beide ihre Bestleistungen verbessert und die Nominierung bestätigt, so haben wir uns das vorgestellt." Vor Beginn der Wettkämpfe hatte es eine stimmungsvolle Eröffnungsfeier gegeben, zu der unter anderem rund 300 Ehrengäste geladen waren.

Am Freitag starten unter anderem Hanna Wichmann im Keulenwurf und Katrin Müller-Rottgardt im Weitsprung. Die ersten Medaillenchancen erhofft sich der Deutsche Behindertensportverband (DBS) am Wochenende durch Irmgard Bensusan über 100 m und Alhassane Balde über 800 m. Am Sonntag sind Paralympicssieger Niko Kappel im Kugelstoßen und Weltrekordhalter Leon Schäfer im Weitsprung im Einsatz.

Der DBS ist in Dubai mit 29 Athleten und zwei Guides vertreten, insgesamt sind 1400 Athletinnen und Athleten aus 120 Nationen am Start. Neun Monate vor Beginn der Paralympics in Tokio geht es bei der Wüsten-WM um wichtige Quotenplätze für Japan. Nach dem Ende der Sperre des russischen Teams erwartet die deutsche Mannschaft in Dubai wieder ein deutlich intensiverer Konkurrenzkampf. "Russland ist bestimmt für 50 bis 60 Medaillen gut", sagte Teammanager Jörg Frischmann.