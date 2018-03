Paralympics: Abfahrtstraining fällt wegen starken Schneefalls aus

Pyeongchang (SID) - Die alpinen Skirennläufer des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) um "Golden Girl" Anna Schaffelhuber müssen bei den Paralympics in Pyeongchang eine unfreiwillige Pause einlegen. Wegen starken Schneefalls wurde zunächst kurzfristig das zweite Abfahrtstraining in Jeongseon am Donnerstag abgesagt. Schließlich strichen die Organisatoren auch noch das für Freitag geplante dritte Training, um die Piste für das Rennen am Samstag (9.30 Uhr/1.30 Uhr MEZ/ZDF) zu schonen.

Kein Training für Anna Schaffelhuber und Co. © SID

Beim damit einzigen offiziellen Trainingslauf am Mittwoch hatte Anna-Lena Forster (Radolfzell) in der sitzenden Klasse als Zweitplatzierte hinter der Österreicherin Claudia Lösch das beste Ergebnis erzielt. Schaffelhuber (Bayerbach), die in Sotschi fünf Goldmedaillen gewonnen hatte und als Favoritin gilt, landete auf Rang sieben.

In der stehenden Klasse belegte Andrea Rothfuss (Mitteltal) Rang fünf genauso wie Noemi Ristau (Marbur) bei den Sehbehinderten. Bei den Männern musste sich Georg Kreiter (Murnau) in der sitzenden Klasse mit Platz 13 begnügen.

Die deutsche Mannschaft war am Montag in Pyeongchang angekommen. Insgesamt sind 20 Athletinnen und Athleten dabei. Die Eröffnungsfeier findet am Freitag statt.