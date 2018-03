Paralympics: Zwei Siege und ein Dämpfer für Rollstuhlcurler

Pyeongchang (SID) - Das deutsche Rollstuhlcurling-Team hat bei den Paralympics in Pyeongchang einen überraschend guten Start hingelegt. Nach dem 9:4-Auftaktsieg gegen die Neutralen Athleten aus Russland siegte die Mannschaft um Skip Christiane Putzich (Füssen) am Sonntag zunächst auch gegen die USA mit 6:4. Lediglich im Spiel gegen China am Abend (Ortszeit) gab es für die Deutschen beim 3:7 einen Dämpfer.

Das deutsche Rollstuhlcurling-Team liegt auf Kurs © SID

"Mit einem guten Start ist ein Mittelfeldplatz realistisch. Das große Ziel wäre das Halbfinale, alles andere wäre ein Bonus. Aber wir nennen uns nicht umsonst Wundertüte", hatte Putzich bereits vor dem ersten Spiel gesagt. Am Montag spielt Deutschland in der Vorrunde gegen die Slowakei und Südkorea.

Bei der WM im vergangenen Jahr in Pyeongchang war das Team von Bundestrainer Bernd Weißer als Neunter nur durch eine Aufstockung der A-Gruppe von zehn auf zwölf Teams dem Abstieg entgangen. Bei der bisher einzigen Paralympics-Teilnahme 2010 in Vancouver hatten die deutschen Rollstuhlcurler das Halbfinale deutlich verpasst.