Paralympicssiegerin Annabel Breuer ist "Sport-Stipendiat des Jahres" 2020

Köln (SID) - Rollstuhl-Basketballerin Annabel Breuer ist als erste paralympische Athletin zum "Sport-Stipendiat des Jahres" gewählt worden. Die 27 Jahre alte Psychologie-Studentin setzte sich bei der seit 2013 von der Deutschen Bank und der Deutschen Sporthilfe initiierten Online-Abstimmung gegen vier Finalisten durch. Unter anderem ließ sie die WM-Dritte Leonie Beck (Schwimmen) und Beachvolleyball-Vizeweltmeister Julius Thole hinter sich.

Annabel Breuer (l.) ist "Sport-Stipendiat des Jahres" © SID

Coronabedingt fand die Ehrung in diesem Jahr erstmals im Rahmen einer virtuellen Preisverleihung statt. An der Wahl hatten sich in den vergangenen Wochen über 45.000 Sportbegeisterte beteiligt. Breuer erhält für die kommenden anderthalb Jahre von der Deutschen Bank ein auf 600 Euro monatlich verdoppeltes Stipendium. Sie folgt auf Ski-Freestylerin Kea Kühnel. Zuvor hatten auch heutige Topstars wie Malaika Mihambo oder Thomas Röhler bereits die Auszeichnung erhalten.

"Mit ihren jahrelangen Spitzenleistungen und Erfolgen im Rollstuhlbasketball sowie parallel auch in ihrem Psychologie-Studium ist sie eine mehr als würdige Siegerin", lobte Thomas Berlemann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe. Die querschnittsgelähmte Breuer hatte 2012 bei den Paralympics in London mit dem deutschen Team die Goldmedaille gewonnen, zudem gewann sie mit der deutschen Auswahl bereits zwei Europameistertitel.