Paris-Dortmund wird als "Geisterspiel" ausgetragen

Paris (SID) - "Geisterspiel" im Prinzenpark: Das Achtelfinalrückspiel in der Champions League zwischen Paris St. Germain und Borussia Dortmund am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) findet wegen der Coronavirus-Epidemie ohne Publikum statt. "In Anwendung der vom Gesundheitsministerium am Sonntag beschlossenen Maßnahmen wurde entschieden, das Spiel hinter verschlossenen Toren auszutragen", teilte die Polizei-Präfektur von Paris am Montag mit.

Das Spiel des BVB in Paris findet ohne Zuschauer statt © SID

Der BVB, 2:1-Sieger im Hinspiel, prüft die Lage und will sich im Verlauf des Tages äußern. PSG teilte mit, der Verein sei darauf vorbereitet, das Spiel "unter den bestmöglichen Bedingungen" auszutragen. Kartenbesitzer sollen später über eine mögliche Entschädigung informiert werden.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte zuvor bereits angeordnet, auch die sonst übliche Begegnung zwischen Spielern und Journalisten zu canceln. Die sogenannte "Mixed Zone" nach der Begegnung am Mittwoch werde entfallen, hatte die UEFA mitgeteilt. BVB-Spieler werden vor dem Abflug nach Paris am Dienstag zudem am Dortmunder Flughafen nicht für Interviews oder Autogramme zur Verfügung stehen.

Die französische Regierung hatte am Sonntag wegen der Coronavirus-Epidemie Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern untersagt. Das Verbot gelte ab sofort und landesweit, hatte Gesundheitsminister Olivier Veran nach einem Krisentreffen im Pariser Elysee-Palast verkündet. Die für vergangenen Samstag angesetzte Generalprobe von PSG bei Racing Straßburg war verschoben worden.