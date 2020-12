Paris: Tuchel muss doch auf Draxler verzichten

Paris (SID) - Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain mit Trainer Thomas Tuchel kann im letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen Basaksehir Istanbul am Dienstagabend doch nicht auf Nationalspieler Julian Draxler zurückgreifen.

Julian Draxler ist noch nicht zurück im PSG-Kader © SID

Sein Name fehlte am Dienstagvormittag bei der Bekanntgabe des Kaders für die Partie gegen Istanbul. Der Ex-Schalker und -Wolfsburger Draxler hatte am 24. November gegen Dijon eine Oberschenkelverletzung erlitten. Mit dabei ist aber Nationalspieler Thilo Kehrer (früher ebenfalls Schalke 04).