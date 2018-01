Paris besiegt Nantes und baut Tabellenführung aus

Nantes (SID) - Das Starensembles von Paris St. Germain hat seinen Vorsprung in der französischen Fußball-Liga ausgebaut. Das Team, das ohne Superstar Neymar antrat, gewann 1:0 (1:0) beim Tabellenfünften FC Nantes. Damit hat Paris mit 53 Punkten elf Zähler Vorsprung auf AS Monaco. Der Titelverteidiger kam am Samstag nicht über ein 0:0 beim HSC Montpellier hinaus.

Daumen nach oben: Di Maria schoss das Siegtor für PSG

Für Paris traf am Sonntagabend Angel di Maria (12.). Der deutsche Weltmeister Julian Draxler kam nicht zum Einsatz.

Ein kurioser Platzverweise sorgte in der Nachspielzeit für Gesprächsstoff. Nantes-Akteur Diego Carlos lief Schiedsrichter Tony Chapron von hinten in die Beine und brachte diesen unabsichtlich zu Fall. Chapron trat auf dem Boden liegend in Richtung des Spielers und schickte Carlos anschließend mit Gelb-Rot vom Feld.