Paris mit überraschender Niederlage gegen Reims

Köln (SID) - Der von Verletzungen geplagte französische Fußball-Meister Paris St. Germain hat in der Ligue 1 eine überraschende Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Thomas Tuchel unterlag am siebten Spieltag mit Superstar Neymar in der Startelf Stade Reims 0:2 (0:1), mit 15 Zählern bleibt PSG jedoch Tabellenführer vor dem punktgleichen SCO Angers.

Paris um Superstar Neymar verliert zu Hause gegen Rennes © SID

Hassane Kamara köpfte Reims nach 29 Minuten in Führung, Boulaye Dia (90.+4) traf per Seitfallzieher zur Entscheidung. Für die Gastgeber war es die erste Niederlage nach 22 ungeschlagenen Heimspielen in der Liga nacheinander.

Die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer fehlten PSG erneut wegen Fuß-Verletzungen, auch Weltmeister Kylian Mbappe, die Angreifer Edinson Cavani und Mauro Icardi sowie Abräumer Marco Verratti fehlten. Mit dem früheren Schalker Eric Maxim Choupo-Moting musste während der Partie ein weiterer Spieler verletzungsbedingt das Feld verlassen.

Zum Auftakt der Champions League hatte PSG trotz der Verletzungssorgen zum Auftakt mit 3:0 überraschend deutlich gegen Real Madrid gewonnen.