Parker wechselt von Augsburg nach Fürth

Augsburg (SID) - Offensivspieler Shawn Parker verlässt Fußball-Bundesligist FC Augsburg und wechselt zum Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Das teilten beide Vereine am Mittwoch mit. Der 25-Jährige erhält in Fürth einen Zweijahresvertrag. Sein Kontrakt in Augsburg wäre am Saisonende ausgelaufen. Über die Höhe der Ablösesumme haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Shawn Parker verlässt Augsburg in Richtung Fürth © SID

"Wir haben uns sehr um ihn bemüht und freuen uns, dass der Wechsel jetzt geklappt hat. Shawn bringt viel Spielverständnis mit und hat sich bewusst für den Schritt zu uns entschieden", sagte Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport der Fürther.