Parma trennt sich von Trainer d'Aversa

Parma (SID) - Der italienische Fußball-Erstligist Parma Calcio trennt sich von Trainer Roberto d'Aversa. Das gab der Klub am Sonntag bekannt. Der Coach hatte Parma von der dritten in die erste Liga geführt, die vergangene Saison beendete Parma auf Platz elf.

Roberto d'Aversa war vier Jahre Trainer von Parma Calcio © SID

"In den letzten Wochen waren der Zusammenhalt, die Harmonie und die gegenseitige Begeisterung, die die Erfolge seit vier Jahren ermöglichten, weniger spürbar", hieß es in einer Vereinsmitteilung. In den italienischen Medien wird Fabio Liverani als Nachfolger gehandelt.