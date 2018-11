"Passt schon": Dreßen zum Start Siebter und Neunter

Lake Louise (SID) - Skirennläufer Thomas Dreßen mischt auch in diesem Winter in der Weltspitze mit. Der Kitzbühelsieger qualifizierte sich mit den Plätzen sieben und neun bei Abfahrt und Super-G im kanadischen Lake Louise gleich am ersten Speedwochenende der WM-Saison für die Titelkämpfe in Are/Schweden (5. bis 17. Februar).

Thomas Dreßen ist Deutschlands Skisportler des Jahres © SID

"Das passt schon", sagte der 25-Jährige aus Mittenwald, "für mich war es wichtig zu sehen, ob ich wieder in Form bin - und ich glaube, das kann man schon sagen. Darauf lässt sich aufbauen."

0,78 Sekunden fehlten Dreßen am Samstag in der Königsdisziplin zur Bestzeit des WM-Dritten Max Franz (Österreich), der mit Startnummer eins bei perfekten Bedingungen zum zweiten Mal im Weltcup gewann. Platz zwei ging an Christof Innerhofer (Italien/0,28 Sekunden zurück), dessen Teamkollege Dominik Paris (0,54) Dritter wurde. Andreas Sander (Ennepetal/2,10) belegte Rang 29.

Im Super-G war Dreßen 0,94 Sekunden langsamer als Sotschi-Olympiasieger Kjetil Jansrud (Norwegen), der zum 22. Mal im Weltcup triumphierte. Zweiter wurde der Österreicher Vincent Kriechmayr (0,14) vor Mauro Caviezel aus der Schweiz (0,21). Grödensieger Josef Ferstl (Hammer/1,90), in der Abfahrt schwacher 39., belegte Platz 29. Sander (2,03) verpasste als 34. die Punkteränge.