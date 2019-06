Patriots erhalten größten Super-Bowl-Ring der Geschichte

Foxborough (SID) - Die New England Patriots haben nach ihrem sechsten Super-Bowl-Triumph ordentlich geklotzt. Auf dem Anwesen von Klubbesitzer Robert Kraft wurden den Profi-Footballern die größten Meisterringe in der Geschichte der NFL übergeben. Jedes Exemplar ist mit 422 Diamanten und 20 Saphiren besetzt.

Patriots-Besitzer Robert Kraft (l.) mit Tom Brady © SID

"Es ist etwas Besonderes, diesen Ring für den Rest des Lebens zu haben", sagte Star-Quarterback Tom Brady, der bei allen bisherigen Titelgewinnen der Franchise dabei war: "Das Team hat eine Menge geleistet. Es ist ein guter Abend zum Feiern."

Der Name und die Nummer jedes Profis, der einen Ring erhielt, sind auf dem Schmuckstück verewigt. Auf der Innenseite jedes Rings steht Krafts Aussage "We are all Patriots". Auch das Endergebnis des Super Bowl LIII wurde aufgebracht. Die Patriots hatten die Los Angeles Rams am 3. Februar in Atlanta/Georgia mit 13:3 bezwungen.