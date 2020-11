Patriots gewinnen Krimi gegen Cardinals

Köln (SID) - Die New England Patriots haben in der US-Football-Profiliga NFL ihre leisen Play-off-Hoffnungen am Leben gehalten. Gegen die Arizona Cardinals siegte das Team um Quarterback Cam Newton und den deutschen Fullback Jakob Johnson mit 20:17.

Nick Folk (Nr. 6) entschied das Spiel für die Patriots © SID

Der nervenstarke Kicker Nick Folk sorgte mit seinem Field Goal aus 50 Yards kurz vor Schluss für die Entscheidung. Die Patriots liegen mit fünf Siegen aus elf Spielen auf Rang drei der AFC East. Als nächstes stehen für den sechsmaligen Super-Bowl-Champion drei Auswärtspartien auf dem Programm.