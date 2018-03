Pause für ter Stegen - Khedira-Einsatz fraglich

Berlin (SID) - Torhüter Marc-Andre ter Stegen erhält bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Brasilien am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) eine Pause. Die Nummer eins des FC Barcelona klage über Knieprobleme und benötige "mal ein paar Tage Ruhe", sagte Bundestrainer Joachim Löw am Montag. Sein Plan sei, dass in Berlin Bernd Leno und Kevin Trapp jeweils eine Halbzeit im Tor stehen. Ein Einsatz von Mittelfeldspieler Sami Khedira ist wegen Rückenproblemen unwahrscheinlich.