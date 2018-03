Pechstein im Massenstart von Minsk auf Rang fünf

Minsk (SID) - Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein hat zum Abschluss des Weltcup-Finals in Weißrusslands Hauptstadt Minsk im Massenstart einen ordentlichen fünften Platz belegt. Im Gesamtweltcup musste sich die 46-Jährige mit Rang vier begnügen und verpasste beim Sieg der Italienerin Francesca Lollobrigida den Podestplatz nur um 29 Punkte.

Claudia Pechstein lief über 3000 m auf Platz elf © SID

Am Tag zuvor hatte Pechstein den Sprung unter die ersten Drei in der Teamverfolgung geschafft - allerdings waren auch nur drei Teams am Start. Das deutsche Team mit Michelle Uhrig (Berlin) und Gabriele Hirschbichler (Inzell) kam in 3:08,18 Minuten hinter Olympiasieger Japan (3:00,18) und den Niederlanden (3:05,21) ins Ziel. Für Pechstein war es der 115. Weltcup-Podiumsplatz ihrer Karriere.