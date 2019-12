Pechstein in Nagano über 3000 m Zehnte

Köln (SID) - Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein hat beim Eisschnelllauf-Weltcup in Nagano/Japan auch am zweiten Tag eine Top-10-Platzierung geholt. Über 3000 m wurde die Berlinerin Zehnte, zum Auftakt hatte Pechstein im Massenstart den neunten Rang belegt.

Claudia Pechstein auf dem neunten Rang © SID

Pechstein hatte in 4:08,671 Minuten am Ende 8,42 Sekunden Rückstand zu Ivanie Blondin aus Kanada, die in 4:00,243 Bahnrekord lief. Martina Sablikova (Tschechien), bislang Rekordhalterin in Nagano, wurde Zweite (4:01,976).

Im Langstreckenweltcup führt Sablikova, dreimalige Olympiasiegerin, mit jetzt 211 Punkten vor Blondin (202) und deren Landsfrau Isabelle Weidemann (199), Pechstein (124) ist Achte.