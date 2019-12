Pechstein in Nagano zweimal in den Top 10 - Beckert überzeugt

Köln (SID) - Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein hat beim Eisschnelllauf-Weltcup in Nagano/Japan zwei Top-10-Platzierungen geholt. Über 3000 m wurde die Berlinerin am Samstag Zehnte, zum Auftakt hatte Pechstein im Massenstart den neunten Rang belegt. Der zweimalige WM-Dritte Patrick Beckert (Erfurt) erzielte am Sonntag über 5000 m als Sechster sein bestes Saisonergebnis.

Pechstein zweimal in den Top 10 zu finden © SID

Pechstein hatte über 3000 m in 4:08,671 Minuten am Ende 8,42 Sekunden Rückstand zu Ivanie Blondin aus Kanada, die in 4:00,243 Bahnrekord lief. Martina Sablikova (Tschechien), zuvor Rekordhalterin in Nagano, wurde Zweite (4:01,976).

Die deutschen Sprinter Joel Dufter (Inzell) und Nico Ihle (Chemnitz) verpassten am Sonntag über 1000 m beim Sieg des Russen Pawel Kulischnikow als Elfter bzw. Zwölfter die Spitzenplätze deutlich.