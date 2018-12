Pechstein verpasst Top Ten in Heerenveen knapp

Heerenveen (SID) - Claudia Pechstein (Berlin) hat am Schlusstag des Weltcups in der niederländischen Eisschnelllauf-Hochburg Heerenveen eine weitere Top-10-Platzierung knapp verpasst. Die fünfmalige Olympiasiegerin lief am Sonntag auf ihrer Nebenstrecke 3000 m in 4:05,091 Minuten auf den elften Platz. Pechstein, die nach Verbandsangaben zuletzt mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte, war am Samstag Sechste im Massenstart geworden.

Claudia Pechstein läuft in Japan in die Top 10 © SID

Den Sieg über 3000 m sicherte sich die Olympia- und WM-Dritte Antoinette de Jong aus den Niederlanden (3:59,419) vor der Kanadierin Isabelle Weidemann (4:00,129) und der dreimaligen Olympiasiegerin Martina Sablikova (4:00,337) aus Tschechien.