Pechstein zieht in Heerenveen ins Massenstart-Finale ein

Heerenveen (SID) - Claudia Pechstein (Berlin) hat einen gelungenen Auftakt in den Weltcup im niederländischen Eisschnelllauf-Mekka Heerenveen erwischt. Die fünfmalige Olympiasiegerin belegte im Massenstart-Halbfinale am Freitag den sechsten Rang und qualifizierte sich für den Endlauf am Samstag (16.45 Uhr). Pechstein, die zuletzt über Rückenprobleme klagte, legte mit sechs Sprintpunkten den Grundstein für den Erfolg. Roxanne Dufter (Inzell) schied im zweiten Halbfinale als Zehnte aus.