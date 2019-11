Peiffer fehlt in der Mixed-Staffel

Östersund (SID) - Einzel-Weltmeister Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) wird den deutschen Biathleten beim Weltcup-Auftakt in Östersund in der Mixed-Staffel wegen eines Magen-Darm-Infekts fehlen. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitag mit. Den Platz von Peiffer nimmt beim Wettkampf am Samstag (15.00 Uhr/ARD und Eurosport) Simon Schempp (Uhingen) ein.

Arnd Peiffer verpasst Weltcup-Auftakt in Östersund © SID

Laut DSV habe sich die Situation bei Peiffer "durch symptomatische Behandlung" schon deutlich verbessert, über seinen Einsatz im Sprint am Sonntag wird aber kurzfristig entschieden.