Peiffer gewinnt in Östersund überraschend Einzel-Gold

Östersund (SID) - Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) hat bei der Biathlon-WM in Östersund völlig überraschend Gold im Klassiker über 20 km gewonnen und den deutschen Männern damit die erste Einzelmedaille beschert. Dank einer fehlerfreien Schießleistung setzte sich der 31-Jährige am Mittwoch deutlich vor dem Bulgaren Wladimir Iliew (+1:08,7 Minuten) und dem Norweger Tarjei Bö (+1:09,1) durch.

WM-Gold für Arnd Peiffer im Einzel © SID

"Mit dem Einzel hatte ich noch eine Rechnung offen, ich konnte mich irgendwie nie mit dem Rennen anfreunden. Ich freue mich umso mehr, dass es nun geklappt hat", sagte Peiffer im ZDF: "Ich bin heilfroh, dass ich ohne Fehler weggegangen bin." Benedikt Doll (Breitnau) belegte direkt vor Erik Lesser (Frankenhain) den zehnten Rang. Für Roman Rees (Schauinsland) reichte es nur zu Platz 20.

Dank Peiffers Erfolg haben Athleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) in Mittelschweden nun fünf Medaillen geholt. Nach Silber zum Auftakt in der Mixed-Staffel gewann Laura Dahlmeier Bronze in Sprint und Verfolgung sowie Denise Herrmann Gold in der Verfolgung.