Pele rechnet mit Neymar bei der WM: "Denke, er wird fit sein"

Köln (SID) - Die brasilianische Fußball-Legende Pele macht sich trotz der Verletzung von Neymar für die anstehende Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) keine Sorgen um den Topstar: "Ich denke, er wird fit für die WM sein, weil seine Verletzung nicht so schlimm ist", sagte Pelé der französischen Nachrichtenagentur AFP.

Pele rechnet mit einem Einsatz von Neymar bei WM © SID

Für die WM in Russland ist der 77-Jährige zuversichtlich: "Wir haben viele Spieler, die sich hervorragend in Europa entwickelt haben. Das Problem ist, dass sie auch gut zusammenspielen müssen. Aber ich denke, dass wir eine gute Mannschaft für die WM haben."

Neymar hatte sich Ende Februar einen Haarriss im Mittelfuß zugezogen und wurde am 3. März operiert. Dabei wurden eine Schraube und körpereigenes Knochenmark an der Bruchstelle angebracht. Die Brasilianische Nationalmannschaft konnte bisher fünf WM-Titel gewinnen. Bei der WM 2014 im eigenen Land scheiterte die Selecao im Halbfinale mit 1:7 am späteren Weltmeister Deutschland.