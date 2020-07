Perez erster prominenter Coronafall der Formel 1 - Rennen nicht in Gefahr

Silverstone (SID) - Die Formel 1 hat ihren ersten prominenten Coronafall, die Austragung des Großen Preises in Silverstone ist aber nicht gefährdet: Racing-Point-Pilot Sergio Perez wurde am Donnerstag positiv auf COVID-19 getestet, befindet sich in Quarantäne und wird das vierte Saisonrennen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) verpassen. Das teilte der Weltverband FIA am Abend mit.

Sergio Perez ist nun zunächst in Quarantäne © SID

Dem Mexikaner geht es "körperlich gut", möglich scheint nun aber, dass er gleich auch das zweite Silverstone-Rennen am nächsten Wochenende verpasst. Für den 30-Jährigen schlechte Nachrichten in ohnehin unruhigen Zeiten: Seit Wochen wird gemutmaßt, dass er sein Cockpit bei Racing Point im kommenden Jahr an Sebastian Vettel verliert. Laut Medienberichten kann das Team, das nächste Saison Aston Martin heißen wird, bis Freitag (31. Juli) eine Klausel zur Vertragsauflösung aktivieren.

Das Programm in Silverstone soll nun ohne echte Einschränkungen fortgesetzt werden. "Die von der FIA und der Formel 1 festgelegten Abläufe haben für eine rasche Eindämmung eines Falls gesorgt, der keinen größeren Einfluss auf den Ablauf dieses Wochenendes haben wird", hieß es im offiziellen Statement.

Am Nachmittag bereits war bekannt geworden, dass ein erster Test bei Perez ein "unklares" Ergebnis geliefert hatte. Der zweite brachte dann wenig später Gewissheit. Alle engen Kontakte des Mexikaners seien in Zusammenarbeit mit der örtlichen Gesundheitsbehörde identifiziert und ebenfalls in Quarantäne geschickt worden.

Wer Perez kurzfristig bei Racing Point ersetzen wird, war zunächst unklar. Infrage kommen der Belgier Stoffel Vandoorne und Esteban Gutierrez aus Mexiko, die beide als Ersatzpiloten des englischen Teams gelistet sind.

Die Königsklasse hatte ihre Saison Anfang Juli mit strengen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen aufgenommen. Die Anzahl der Personen im Fahrerlager wurde auf ein Mindestmaß reduziert. Zudem soll während der Rennwochenenden streng darauf geachtet werden, dass die jeweiligen Teilnehmer ihre "Blase" nicht verlassen, damit auch bei positiven Fällen so wenige Personen wie möglich in Quarantäne geschickt werden müssen.

Rund um die Rennen werden mehr als 4000 Tests pro Woche bei Fahrern, Teamangehörigen und weiterem Personal durchgeführt. Während der ersten beiden Saisonläufe in Spielberg gab es dabei kein positives Ergebnis. Die ersten beiden Coronafälle traten anschließend in der Woche des Ungarn-Rennens auf, betrafen aber keinen der Hauptdarsteller.