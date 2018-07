Perfekt: Hamburger Halilovic wechselt zu Milan

Mailand (SID) - Der Hamburger Bundesliga-Profi Alen Halilovic wechselt ablösefrei nach Italien. Der 22-Jährige hat einen Dreijahresvertrag mit dem AC Mailand abgeschlossen. Den Wechsel bestätigte am Samstag der Bundesliga-Absteiger.

Alen Halilovic verlässt den Hamburger SV © SID

1,5 Millionen Euro plus Boni kassiert der Mittelfeldspieler pro Saison. Der 22-Jährige hatte sich Anfang 2018 einer Operation am linken Knöchel unterziehen müssen. In seiner Zeit beim HSV hatte der vom FC Barcelona verpflichtete Halilovic die großen Erwartungen nicht erfüllen können. Seit Anfang 2017 war er an UD Las Palmas ausgeliehen worden.