Perus WM-Star Chumpitaz mit COVID-19 im Krankenhaus

Lima (SID) - Der peruanische Fußball-WM-Star Hector Chumpitaz ist zusammen mit seiner Frau aufgrund einer COVID-19-Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das gab der Sohn des 76-Jährigen, Tito Chumpitaz, via Twitter bekannt.

Mit COVID-19-Erkrankung im Krankenhaus: Hector Chumpitaz © SID

Die Prognose für seine Eltern sei allerdings positiv, sie hätten bislang ohne zusätzlichen Sauerstoff auskommen können, berichtete der Filius. Chumpitaz nahm mit Perus Nationalmannschaft 1970 in Mexiko und 1978 in Argentinien an der WM-Endrunde teil.

In Peru wurde damit erstmals ein ehemaliger Fußballprofi positiv auf das Coronavirus getestet. In dem südamerikanischen Land gibt es fast 46.000 Coronafälle und fast 1300 Todesfälle durch COVID-19.