Perus oberster Fußball-Boss festgenommen

Lima (SID) - Perus Fußball-Verbandschef Edwin Oviedo ist am Donnerstag wegen der Verwicklung in ein "Korruptionsnetzwerk" festgenommen worden. Das teilte der verantwortliche Staatsanwalt Jorge Chavez mit. Der 47-jährige Oviedo muss erst einmal zehn Tage im Gefängnis verbringen.

Seit 2014 im Amt: Verbandschef Edwin Ovideo © SID

Oviedo droht zudem weiterer Ärger. In naher Zukunft wird die Entscheidung eines Gerichts in Lima in einem separaten Fall erwartet. Oviedo wird vorgeworfen, den Mord an zwei Gewerkschaftlern einer von ihm kontrollierten Zuckerfabrik in Auftrag gegeben zu haben.