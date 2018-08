Peter fehlt DFB-Frauen im Showdown um das WM-Ticket

Frankfurt/Main (SID) - Die deutschen Fußballerinnen müssen in ihren entscheidenden Spielen um die WM-Qualifikation am Samstag (16.55 Uhr/ZDF) auf Island und drei Tage später auf den Färöern ohne Babett Peter (30) auskommen. Die erfahrene Innenverteidigerin vom Double-Gewinner VfL Wolfsburg fällt wegen einer Muskelverletzung im Bauchbereich aus. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilte, nominierte Bundestrainer Horst Hrubesch daher Johanna Elsig von Turbine Potsdam nach.

Babett Peter fehlt den DFB-Frauen verletzungsbedingt © SID

Hrubesch versammelt sein Team am Dienstag zur Vorbereitung in Grassau. Auf dem Weg zur WM 2019 in Frankreich belegt der zweimalige Welt- und achtmalige Europameister in der Gruppe 5 nach sechs von acht Spielen einen Punkt hinter Island (16) den zweiten Rang. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Endrunde, die vier besten Zweiten ermitteln in Play-offs den letzten europäischen Teilnehmer.