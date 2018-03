Petkovic erreicht zweite Runde in Miami

Miami (SID) - Andrea Petkovic hat beim WTA-Turnier in Miami die zweite Runde erreicht. Die 30-Jährige, die das Hauptfeld über die Qualifikation erreicht hatte, gewann gegen die Slowenin Polona Hercog klar mit 6:2, 6:0 und trifft in der zweiten Runde auf die an Nummer 26 gesetzte Australierin Daria Gavrilova.

Andrea Petkovic in Miami in Runde zwei © SID

Aus deutscher Sicht stehen neben Petkovic noch Angelique Kerber (Kiel/Nr. 10) und Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 12) in der nächsten Runde. Beide hatten zunächst ein Freilos. Zudem gewann Carina Witthöft (Hamburg) das deutsche Duell gegen Tatjana Maria (Bad Saulgau) mit 6:3, 6:4.