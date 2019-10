Petkovic feiert Halbfinaleinzug in Linz

Linz (SID) - Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic ist beim WTA-Turnier in Linz wie im Vorjahr ins Halbfinale eingezogen. Die 32-Jährige bezwang die Weltranglisten-53. Viktoria Kuzmova aus der Slowakei nach 1:08 Stunden mit 6:4, 6:1. In der Vorschlussrunde des Hartplatzturniers trifft die Darmstädterin entweder auf die topgesetzte Kiki Bertens (Niederlande) oder Cori Gauff. Das US-Wunderkind war eigentlich in der Qualifikation gegen die Hamburgerin Tamara Korpatsch ausgeschieden, dann aber als lucky loser doch noch ins Hauptfeld gerückt.

Petkovic schlägt Kuzmova glatt in zwei Sätzen © SID

Im Achtelfinale hatte Petkovic im deutschen Duell die an Nummer fünf gesetzte Julia Görges (Bad Oldesloe) aus dem Turnier geworfen. Im letztjährigen Halbfinale in Linz musste sich Petkovic der Russin Jekaterina Alexandrowa geschlagen geben. In der Folge war Petkovic bei keinem Turnier über die Runde der letzten Acht hinausgekommen.