Petkovic mühelos ins Washington-Achtelfinale

Washington (SID) - Tennisspielerin Andrea Petkovic (Darmstadt) hat beim WTA-Turnier in Washington D.C. im Eiltempo das Achtelfinale erreicht. Die 30-Jährige gewann ihr Erstrundenspiel gegen die chancenlose US-Amerikanerin Jamie Loeb nach nur 54 Minuten mit 6:1, 6:1. Im Achtelfinale trifft Petkovic auf die an Nummer zwei gesetzte US-Open-Siegerin Sloane Stephens oder Bethanie Mattek-Sands (beide USA).

Ebenfalls in Washington am Start ist Tatjana Maria (Bad Saulgau). Die Gewinnerin des Turniers auf Mallorca im vergangenen Juni trifft in ihrer Erstrundenpartie auf die an Nummer acht gesetzte Kasachin Julia Putinzewa.