Petkovic und Barthel in Budapest ausgeschieden

Budapest (SID) - Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic ist beim WTA-Turnier in Budapest gegen eine russische Teenagerin ausgeschieden. Die Darmstädterin unterlag im Achtelfinale gegen die 17-jährige Anastassija Potapowa 2:6, 5:7. Nachdem zuvor auch Mona Barthel ihr Auftaktmatch gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu 6:3, 4:6, 2:6 verloren hatte, geht das Turnier in der ungarischen Hauptstadt ohne deutsche Beteiligung weiter.

Erstrunden-Aus für Tennisspielerin Mona Barthel © SID

Petkovic hatte am Vortag in Runde eins die Rumänin Ana Bogdan in nur 59 Minuten mit 6:1, 6:0 bezwungen. Dabei wurde die 31-Jährige von Coach Petar Popovic betreut, unter dessen Leitung sie 2011 in die Top-10 der Weltrangliste und in drei Grand-Slam-Viertelfinals vorgestoßen war. Der Serbe unterstützt derzeit ihren Haupttrainer Dusan Vemic, dessen Frau ein Kind erwartet.

In Budapest war vor den Niederlagen von Petkovic und Barthel am Montag auch Tamara Korpatsch bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 23 Jahre alte Hamburgerin, die vor zwei Jahren ins Achtelfinale des mit 250.000 US-Dollar dotierten Hartplatz-Turniers eingezogen war, unterlag der an Nummer vier gesetzten Serbin Aleksandra Krunic mit 0:6, 5:7.