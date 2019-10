Petkovic verpasst erneut Finale in Linz

Köln (SID) - Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic hat es beim WTA-Turnier in Linz erneut nicht ins Finale geschafft. Die 32-Jährige unterlag der amerikanischen Tennishoffnung Cori Gauff 4:6, 4:6 und verpasste wie bereits im Vorjahr das Endspiel des mit 250.000 Euro dotierten Hartplatzturniers.

Andrea Petkovic unterliegt Cori Gauff 4:6 und 4:6 © SID

Die erst 15 Jahre alte Gauff, die in Wimbledon sensationell das Achtelfinale erreicht hatte, war eigentlich in der Qualifikation gegen die Hamburgerin Tamara Korpatsch ausgeschieden, dann aber als lucky loser doch noch ins Hauptfeld gerückt. Im Achtelfinale hatte Petkovic im deutschen Duell die an Nummer fünf gesetzte Julia Görges (Bad Oldesloe) aus dem Turnier geworfen.