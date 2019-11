Petkovic will kürzertreten: "Jung fürs Leben, alt fürs Tennisspielen"

Frankfurt/Main (SID) - Tennisspielerin Andrea Petkovic hat angekündigt, im kommenden Jahr auf der WTA-Tour kürzerzutreten. "Ich bin jetzt 32 Jahre alt. Ich sage immer: Ich bin jung fürs Leben, aber alt fürs Tennisspielen", sagte Petkovic der Frankfurter Rundschau: "Ich werde meinen Turnierplan nächstes Jahr deutlich einschränken und meinem Körper mehr Ruhephasen geben, um sich zu erholen."

Geht zum Fernsehen: Andrea Petkovic © SID

Die Zeit will Petkovic nutzen, um an ihrer TV-Karriere zu arbeiten. Anfang Dezember moderiert sie zweimal die ZDF-Sportreportage, eine Ausdehnung könne sie sich gut vorstellen. "Wenn die ersten zwei Sendungen im Dezember gut laufen, werde ich mich mit den Verantwortlichen des ZDF zusammensetzen und die Einsätze in meinen Turnierplan einbauen. Tennis ist immer noch meine Priorität", sagte die frühere French-Open-Halbfinalistin.

Sportlich will sich Petkovic vor allem auf die großen Turniere konzentrieren. "Die Grand-Slam-Turniere und die Herausforderungen gegen die teilweise zehn Jahre jüngeren, unglaublich talentierten, besten Tennisspielerinnen der Welt zu spielen. Das gibt mir Ansporn und bereitet mir einfach wahnsinnig viel Freude. Für die eine oder andere Überraschung bin ich mit Sicherheit noch gut", sagte sie.